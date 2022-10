Wielerjaar vrouwen in cijfers: Nederlandse dominantie, Kopecky valt net naast het podium

Welke rensters behaalden de meeste zeges?

Lorena Wiebes (Team DSM) voert de zegestand overtuigend aan. Maar liefst 23 keer mocht de Nederlandse spurtbom het podium betreden als winnares. Al haar zeges behaalde ze in een sprint, van kleine groepjes tot pelotonsprints. Wiebes verlengt zo haar zegetitel van vorig seizoen, maar doet wel liefst 10 zeges beter dit jaar.



De Poolse Agnieszka Skalniak-Sojka volgt op respectabale afstand van Wiebes en behaalde het grootste deel van haar zeges op een lager niveau. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten won 13 keer, waaronder grote vissen als het eindklassement van zowel de Giro, de Tour als de Vuelta.



Onze Lotte Kopecky (Team SD Worx) mocht 4 keer juichen dit seizoen. Daarbij waren wel de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche, twee topwedstrijden die heel mooi op haar palmares staan.

De individuele zegestand 1. Lorena Wiebes (Ned) 23 zeges 2. Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol) 14 3. Annemiek van Vleuten (Ned) 13 4. Elisa Balsamo (Ita) 9 Ellen van Dijk (Ned) 9 6. Marianne Vos (Ned) 8 ... 15. Lotte Kopecky 4

Welke rensters reden de meeste wedstrijdkilometers?

Nederland boven, ook bij de kilometervreters onder de rensters. Jeanne Korevaar werkte 10 rittenkoersen af, waaronder de Tour, en reed die ook allemaal uit. Ook in de 13 eendagskoersen waar ze aan de start stond, haalde ze de finishlijn. Ze houdt nipt Elise Chabbey af, die de drie grote rondes uitreed.



Mieke Docx is de Belgische die het grootste aantal kilometers op haar teller heeft staan, kort gevolgd door Lotte Kopecky.



Opvallend is vooral het lage aantal wedstrijdkilometers van Van Vleuten. De drie grote rondes die ze won, dikken haar aantal kilometers goed aan. Verder was haar programma niet al te druk bezaaid in haar voorlaatste profjaar.

Rensters met de meeste wedstrijdkilometers 1. Jeanne Korevaar (Ned) 7.093 km 2. Elise Chabbey (Zwi) 7.048 3. Mischa Bredewold Ned) 6.968 4. Marta Lach (Pol) 6.921 5. Sofia Bertizzolo (Ita) 6.801 ... 34.

Lorena Wiebes (Ned) 5.739 89. Mieke Docx 5.036 93. Lotte Kopecky 4.992 138. Annemiek van Vleuten (Ned)

4.535



Wie had de meeste koersdagen op haar teller?

We hebben toch een klassement gevonden waar onze noorderburen niet bovenaan prijken. Het Poolse duo Marta Lach en Karolina Kumiega kon regelmatig een praatje slaan in koers. Beiden tekenden 62 keer het startblad afgelopen seizoen.



Toppers Wiebes, Van Vleuten en Kopecky staan bij het aantal koersdagen nog wat plaatsen lager dan bij de wedstrijdkilometers. Logisch, want de topkoersen waar zij aan de start staan, zijn wat langer dan de gemiddelde koersen.

Rensters met de meeste koersdagen 1. Marta Lach (Pol) 62 Karolina Kumiega (Pol) 62 3. Mischa Bredewold Ned) 61 4. Elise Chabbey (Zwi) 60 5. Sofia Bertizzolo (Ita) 59 ... 59. Lorena Wiebes (Ned) 49 86. Mieke Docx 46 115. Lotte Kopecky 43 154. Annemiek van Vleuten (Ned)

40

Welke vrouw mag zich de beste ter wereld noemen?

De al eerder vermelde triple Giro-Tour-Vuelta, winst op het WK en in Luik-Bastenaken-Luik plus nog tal van dichte ereplaatsen in voorjaarsklassiekers. Met die uitslagen kom je aan een pak punten, wat maakt dat Annemiek van Vleuten de World Ranking met een lengte voorsprong won.



En dat voor het tweede jaar op een rij. Er zit duidelijk geen sleet op Van Vleuten. Integendeel, ze lijkt beter te worden met de jaren.



Sprint- en zegekoningin Lorena Wiebes mag als tweede Nederlandse het podium op, Elisa Longo Borghini grossierde in ereplaatsen dit jaar en wordt derde. Ze eindigt zo net voor Lotte Kopecky, die haar knappe seizoen vertaald ziet in een vierde plaats.

UCI World Ranking 1. Annemiek van Vleuten (Ned) Movistar Team 4683 punten 2. Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 3830 3. Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 3283,66 4. Lotte Kopecky Team SD Worx 3169,17 5. Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 3166,17 6. Elisa Balsamo (Ita) Trek-Segafredo 3024,33 7. Liane Lippert (Dui) Team DSM 2411 8. Silvia Persico (Ita) Valcar-Travel & Service 2289 9. Cecilie Ludwig (Den) FDJ Suez Futuroscope 2287 10. Marta Cavalli (Ita) FDJ Suez Futuroscope 2136

Welke ploeg was de beste ter wereld in 2022?

Bij de ploegen zien we ook een team met een Nederlandse licentie op één, al is het nu wel een eerste plek met een duidelijk Belgisch randje. Lotte Kopecky verzamelde de meeste punten voor haar team. Met ook nog Demi Vollering in de top 5 van de beste rensters was de puntenoogst voor Team SD Worx uitstekend.



Trek-Segafredo, de ploeg van Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo en Ellen van Dijk, eindigt tweede. De derde plaats is opnieuw voor een Nederlandse ploeg met Team DSM van Lorena Wiebes.



Movistar, de broodheer van Van Vleuten, eindigt slechts op een vijfde plaats. De wereldkampioene bracht ongeveer evenveel punten in het mandje als haar zeven best scorende ploegmaten. Straf.

UCI World Ranking 1. Team SD Worx (Ned) 11629,01 punten 2. Trek-Segafredo (VS) 11277,65 3. Team DSM (Ned) 10671,33 4. FDJ Suez Futuroscope (Fra) 9838,33 5. Movistar Team (Spa) 9378,98 ... 12.

Plantur-Pura 2884,33

Welk land was het wielerland van 2022?

Geen verrassingen in het landenklassement, waar we de twee verwachte landen op één en twee zien. Voor het 14e (!) jaar op een rij mag Nederland zich het epicentrum van het vrouwenwielrennen noemen. De Italiaanse vrouwen moeten zich al sinds 2018 tevredenstellen met de tweede plaats.



Als collectief zonder echte uitblinkers is Frankrijk op geruime afstand het derde beste wielerland van 2022. Lotte Kopecky is grotendeels verantwoordelijk voor de vierde plaats van België. Ze scoorde meer dan de helft van onze punten.