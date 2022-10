Michy Batshuayi kan het ook als basisspeler in de eerste minuten

Batshuayi heeft zich in korte tijd in de harten gevoetbald van de fans van Fenerbahçe, dat de 29-jarige Rode Duivel begin september definitief overnam van Chelsea na jaren van uitleenbeurten.



Zowel in Europa als in de Turkse competitie ontpopte hij zich tot een gouden invaller én matchwinnaar. In de Europa League zit hij aan 3 goals in 4 duels, in de Süper Lig aan 2 goals in 5 duels.





In de Turkse competitie startte hij gisteravond tegen Ankaragücü pas voor het eerst in de basis. Dat was een kwestie van tijd, had de Belgisch-Turkse coach Fuat Capa ons nog maar vorige week verteld, toen hij het seizoensbegin van de eerste spits van de Rode Duivels - in de afwezigheid van Romelu Lukaku - kaderde.



Wat Batshuayi aanraakt, lijkt tegenwoordig in goud te veranderen. Want na amper 3 minuten zette hij de bezoekers al op rozen: 0-1. Irfan Can Kahveci zorgde voor het half uur voor de 0-2-ruststand. In de extra tijd maakte Diego Rossi er nog 0-3 van.



Batshuayi werd in de 66e minuut gewisseld voor Joao Pedro.





Met 9 matchen gespeeld is Fenerbahçe opgeklommen naar de 2e plaats met 20 punten, leider Adana Demirspor telt 1 punt meer, maar heeft ook een match meer.