Fuat Capa: "Batshuayi voelt zich momenteel de 1e spits van de Rode Duivels en dat beïnvloedt zijn prestaties"

Sleutel tot succes? "Speelminuten"

Batshuayi is de op een na best scorende spits in de Europa League met 3 goals in 4 duels. En ook in de Turkse competitie is de kop er na 4 speeldagen af.

Fuat Capa ziet de nieuwe spits van Fenerbahçe, gekocht van Chelsea, toegroeien naar zijn beste vorm: "Wat hij nu verwezenlijkt, heeft hij te danken aan vorig seizoen."



"Na zijn succesvolle periodes bij Standard (2010-2013) en Marseille (2014-2016) was er een leegte in termen van speelminuten. Hij kwam per seizoen soms maar 10 keer in actie. Voor een speler op zijn positie is een gebrek aan wedstrijdritme fataal voor zijn vertrouwen."

"Vorig seizoen speelde hij bij Besiktas 35 keer en daar plukt hij nu de vruchten van. Hij voelt zich nu eindelijk goed en krijgt vertrouwen. Zijn trein lijkt vertrokken."