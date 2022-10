Denayer over bewogen transferperiode: "Ik kreeg niet wat ik wilde: de drang om te winnen"

Jason Denayer (27) was deze zomer één van de meestbesproken Rode Duivels. Hij wachtte afgelopen transferperiode wel heel lang om het pad van zijn sportieve toekomst vast te leggen. Uiteindelijk vond hij die bij Shabab Al-Ahli, in Dubai. "Omdat die club prijzen wil pakken", luidt het in een gesprek met Eleven Sports.

De keuze voor Shabab Al-Ahli

Jason Denayer weigerde een contractverlenging bij Olympique Lyon. De Franse club speelde een vuil spelletje, vond hij. Hij wilde ergens anders zijn geluk beproeven. Fulham, Celta de Vigo en Torino konden Denayer niet bekoren. Hij was klaar voor een stap hogerop. Maar de echte Europese topclubs kwamen niet langs.

Er leek geen oplossing uit de bus te komen. Ondanks de tijdsdruk, leek Denayer ook niet te zwichten voor het geld uit het Midden-Oosten. Tot het diep in september was en Shabab Al-Ahli, uit de Verenigde Arabische Emiraten, hem een reddingsboei toewierp. In een gesprek met Eleven Sports lichtte hij onder meer die keuze toe. "Er is deze zomer heel wat gebeurd", verklaar Denayer zijn keuze. "Ik kreeg aanbiedingen die financieel interessanter leken, maar sportief konden die clubs me niet bieden wat deze club me biedt: de drang om te winnen."

Ik kreeg financieel interessantere voorstellen, maar die clubs konden me sportief niet bieden wat Shabab Al-Ahli te bieden heeft: de drang om te winnen. Jason Denayer bij Eleven Sports

"Iedereen die me goed kent weet dat dat ook de drijfveer was in mijn passages naar Turkije, Schotland of Frankrijk." (lees voort onder de tweet)

Een toekomst in België? "Waarom niet?"

Niemand had eind vorig seizoen verwacht dat Jason Denayer nu in Dubai zijn carrière zou voortzetten. "Dat respecteer ik, ik ben ook heel onvoorspelbaar", knikt Denayer. "Nu zit ik hier, maar wie weet zit ik over 2 à 3 jaar - of zelfs volgend jaar - ergens anders. Ik richt me niet op een bepaalde competitie of land. Er spelen ook andere zaken mee waar je rekening mee moet houden bij een transfer." "Velen denken dat voetballers alleen zijn, maar we hebben een familie. Dus ja, waarom zou ik ooit niet terugkeren naar België?", zet Denayer die deur op een kier De verdediger speelde nog nooit voor een Belgische eersteklasser. Op zijn 18e verliet hij Lier om bij de jeugd van Manchester City te spelen. (lees voort onder de tweet)

Qatar is niet de allerlaatste kans voor de Rode Duivels

Roberto Martinez viste Denayer, toen nog club- en dus werkloos, toch op in zijn selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Nederland. Denayer lijkt dus in een van de bovenste schuiven van verdedigers te liggen van de bondscoach en mag dus de hoop koesteren op een selectie voor het WK van volgende maand in Qatar. Een kleine verplaatsing voor Denayer, die nu in het buurland de Verenigde Arabische Emiraten resideert. En gedreven als hij is, zou hij met ambitie afreizen: "Met een finaleplaats op het WK zouden we pas echt wraak kunnen nemen voor de voorbije toernooien", klinkt het moedig.

Met een finaleplaats op het WK zouden we pas echt wraak kunnen nemen voor de voorbije toernooien. Jason Denayer bij Eleven Sports

Dat het de allerlaatste kans voor wat nog rest van de gouden generatie is, wil hij absoluut niet horen: "Er komen nog goede spelers aan, ook al zit er nog geen Hazard of De Bruyne in die lichting."

"Het zou triest zijn dat we na dit WK niet meer in de Rode Duivels zouden geloven. We moeten altijd positief blijven en erin geloven, waarom spelen we anders voetbal?"