Belgische beloften ontmoeten Nederland, Portugal en gastland Georgië op EK in juni

De Belgische beloften hadden hun voorrondegroep met verve gewonnen, maar toch waren ze bij de loting pas in de 3e groep beland. Dat betekende dat ze nagenoeg zeker aan 2 toplanden gekoppeld zouden worden.



Vanuit pot 4 krijgen de Belgen met Georgië - dat samen met Roemenië het toernooi organiseert, alvast een haalbare kaart. De strijd om plaatsen 1 en 2 in de groep wordt wellicht gestreden met Portugal en Nederland.



Vooral de wedstrijd tegen Oranje kondigt zich aan als een interessante affiche. Nederland heeft met Ekkelenkamp (Antwerp), Meijer (Club Brugge) en Verbruggen (Anderlecht) drie spelers die in België actief zijn en ook Zirkzee is geen onbekende. Daarnaast heeft het met Gravenberch, Brobbey, Bakker en Xavi Simons nog heel wat meer klinkende namen in huis.

Bij Portugal is het dan weer uitkijken naar Anderlecht-spits Fabio Silva, terwijl twee andere Fabio's - Vieira en Carvalho - al Premier League-ervaring hebben bij topclubs als Arsenal en Liverpool.

Voor het team van bondscoach Jacky Mathijssen is het deze keer extra belangrijk om goed uit de verf te komen, want voor de top 3 (of top 4 als Frankrijk of Engeland de halve finales halen) ligt een ticket klaar voor de Olympische Spelen.