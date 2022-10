Rins zegeviert in MotoGP Australië, Bagnaia nieuwe WK-leider na val Quartararo

Het was de dag niet van Quartararo, die vanaf de 5e plaats vertrok, maar na een remfout al 15-tal posities verloor. Nog voor halfweg viel hij letterlijk uit, toen hij op de 15e plaats lag. De onforfuinlijke Fransman moest opgeven.



Vooraan was er een gevecht op het scherpst van de snee. Liefst 7 rijders eindigden binnen dezelfde seconde. Dat is een record voor de MotoGP.



Rins knokte zich op zijn Suzuki naar de winst en dat was om meer dan een reden mooi om te vieren: het was zijn eerste van het seizoen, maar meer nog: Suzuki stapt na dit seizoen uit de MotoGP, wat is er mooier dan dat te doen met een zege.



Rins' landgenoot en zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez, die maanden out was dit seizoen, reed naar een eerste podiumplek. Dat is zijn 100e uit de MotoGP.



Bagnaia had aan een derde plek genoeg om eerste te worden in het WK: "Toen ik Fabio zag opgeven, zei ik tegen mezelf dat de zege mogelijk was, maar dat als ik in de laatste ronde zou voorbijgereden worden, dat niet erg was."



De Ducati-Italiaan trekt met een voorsprong van 14 punten op de Yamaha-Fransman naar Maleisië, waar op 23 oktober geracet wordt. Op 6 november is de seizoensfinale in Valencia.