Gasly furieus wanneer hij truck ziet opduiken: "Dit had mijn einde kunnen zijn!"

De grand prix van Japan begon vanochtend chaotisch met onder meer een crash van Carlos Sainz jr. in zijn Ferrari. Collega Pierre Gasly moest dan weer een nieuwe voorvleugel op zijn AlphaTauri laten monteren.

Toen hij weer over het circuit snelde, zag hij langs links plots een trekker opduiken. De Franse F1-rijder schrok zich een hoedje.

"Dit had mijn einde kunnen zijn", foeterde Gasly. "Het is onaanvaardbaar! Onthoud wat er is gebeurd. Ik kan dit niet geloven."

Gasly verwees naar de dood van Jules Bianchi. Hij overleed in 2015 op 25-jarige leeftijd nadat hij onder een trekker was geschoven met zijn auto. Daarna voerde de Formule 1 de halo in, de veiligheidsbeugel bovenop de cockpit.