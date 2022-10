Offday voor WK-leider Quartararo in Thailand, Bagnaia nadert tot op 2 punten

Fabio Quartararo kwam op zijn Yamaha nooit uit de verf op het natte circuit van Buriram. Hij vertrok vanaf de tweede rij, maar reed al na de eerste ronde als 17e, de plaats waarop hij ook zou eindigen.



Geen WK-punten voor leider Quartararo dus, wel voor zijn naaste belager Francesco Bagnaia. De Italiaan werd uiteindelijk derde, na Jack Miller en winnaar Miguel Oliveira.



Voor Oliveira, die volgend seizoen zijn KTM ruilt voor een Aprilia, is het de tweede zege van het seizoen. In maart won hij in Indonesië, toen ook in de regen.