Neilson Powless heeft de 29e editie van de Japan Cup (1.Pro) op zijn naam geschreven. De 26-jarige renner van EF Education-EasyPost kwam na 144 km alleen over de streep in Utsunomiya na een aanval in de slotfase. Maxim Van Gils eindigde 5e op 17 seconden, Tim Wellens 9e op 1'32".