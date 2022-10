Edward Theuns wint aperitiefhapje van Japan Cup

Dat is een koers van amper 33,75 kilometer in Utsunomiya. De Belg van Trek-Segrafredo klopte de Fransman Axel Zingle en de Japanner Atsushi Oka in de sprint.



In 2019 won Theuns dit Japanse criterium een eerste keer.



Zondag is het hoofdgerecht in Utsunomiya met échte Japan Cup (1.Pro). Die werd in 2019 - voor de uitbraak van de coronapandemie - voor het laatst ingericht. Bauke Mollema won toen in een spurt met zijn tweeën van de Canadees Michael Woods.