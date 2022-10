Alisée Pisane zwemt nu ook 34 jaar oud Belgisch record op de 1.500m van de tabellen

Alisée Pisane had vrijdag in Frankrijk al het Belgisch record op de 800 meter scherper gesteld, een chrono die sinds 1988 in handen was van Isabelle Arnould.

Diezelfde Arnould moest zondag ook haar record op de 1.500 meter inleveren. Ook dat stond al sinds 1988 in de tabellen. Pisane tikte in Villefranche-sûr-Saone aan in 16'05"70 en was daarmee ruim sneller dan Arnould (16'09"51) 34 jaar geleden.