Ex-werelduurrecordhouder Dowsett: "Zie Evenepoel en Van Aert record van Ganna niet verbreken"

Filippo Ganna reed zich afgelopen zaterdag in de geschiedenisboeken. In Zwitserland verpulverde hij het werelduurrecord. De Italiaan reed in 60 minuten 56,792 km: maar liefst 1,244 km verder dan de afstand van Dan Bigham.

"Ik was verrast", reageert Alex Dowsett bij VeloNews. "Hoewel we allemaal het vermogen van Ganna kenden, had ik niet verwacht dat hij het record zo zou scherpstellen."

"Wat de Italiaan doet, is op de limiet van de menselijke prestaties. Na al die rondjes het verschil kunnen maken tussen 56 en 57 km/u, is erg straf", weet de werelduurrecordhouder van 2015 uit eigen ervaring.