Wie is Febe Jooris, de eerste Belgische vrouw met WK-medaille in tijdrijden?

Geschiedenis schrijven, de uitdrukking wordt tegenwoordig heel snel de wereld ingestuurd. Maar de bronzen medaille van Febe Jooris (17) in de WK-tijdrit in Wollongong is wel een mijlpaal voor het Belgische vrouwenwielrennen. Wie is de nummer 3 van de tijdrit bij de junioren?

Het brons van Febe Jooris valt niet helemaal uit de lucht: de meervoudige Belgische kampioene op de piste en in het tijdrijden heeft in een jaar tijd heel wat progressie gemaakt. Vorig jaar mocht Jooris voor het eerst proeven van de kampioenschappen. Op het EK resulteerde dat in een 11e plaats in de tijdrit, op het WK in eigen land werd de spontane, goedlachse en welbespraakte Oost-Vlaamse 9e. "Ik kan hier alleen maar blij mee zijn. Dit is de kers op de taart na een lastig jaar", jubelde ze in 2021 in Brugge. Jooris voelde zich als een kind in een snoepwinkel tijdens dat WK in eigen land. "Ik ben nog jong en iemand als Wout van Aert is een voorbeeld. We zijn hier een beetje fangirls."

Brons op EK, academiejaar is net begonnen

Dit jaar maakte de renster de overstap naar de jongerenploeg van het AG Insurance-NXTG, het project dat Patrick Lefevere ondersteunt en waar Jolien D'hoore ploegleidster is. In januari won ze het Belgisch kampioenschap ploegkoers met Hélène Hesters, in mei prolongeerde de jonge vrouw uit Astene haar Belgische tijdrittitel in het nabije Gavere. Jooris pendelt van de wegploeg naar de pistekern. In het Portugese Anadia veroverde Jooris twee bronzen EK-medailles. Eentje in de tijdrit en eentje op de piste in de ploegkoers met Hélène Hesters. Als 17-jarige begon ze gisteren overigens aan haar eerste jaar orthopedagogie: "Ik heb een topsportstatuut en zal dus iets trager gaan. Het zal wel een moeilijke klus worden."



D'hoore: "Febe Jooris is heel gedreven"

Ploegleidster Jolien D'hoore valt niet uit de lucht dat Febe Jooris zich kon tonen op het WK tijdrijden. "Ze is heel gedreven, ze is echt heel erg bezig met het tijdrijden", aldus D'hoore. "Voor het BK in Gavere heeft ze het parcours zo veel verkend: ze kende elke bocht, elke centimeter van het parcours. Het is indrukwekkend om te zien dat ze op haar leeftijd er al zo professioneel mee bezig is." D'hoore beschrijft de 17-jarige ook als "een opgewekt figuur". "Ze is ook heel nuchter, ze komt heel volwassen over. Ze is ook heel vlot in de omgang." Al bleek Vuelta-winnaar Remco Evenepoel aanspreken in Australië toch nog een drempel voor Jooris. "Daar schrik ik wel van", lacht D'hoore. "Ze praat normaal gezien tegen iedereen. Maar Remco is natuurlijk een van de grootste renners van België."

Jooris schrijft alvast geschiedenis door als eerste vrouw ooit een WK-medaille te veroveren in het tijdrijden. "Dat mogen we heel hoog inschatten", stelt D'hoore. "Het is veelzeggend." "Of ze een topper kan worden? Dat zou typisch Belgisch zijn om er nu al een stempel op te drukken. Ik denk: laat ze groeien. Volgend jaar neemt ze het als eerstejaarsbelofte op tegen de elite. Tegen kleppers als Lotte Kopecky wordt het niet evident." "Ik ken haar persoonlijkheid en karakter: in het hoofd zit het goed, de rest zal wel komen. Ik kijk er naar uit om intensiever met haar samen te werken, zodat we Lotte het vuur aan de schenen kunnen leggen op het BK."

