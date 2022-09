Tips gevraagd aan Evenepoel? Bronzen Febe Jooris: "Daar durf ik niet meteen iets tegen te zeggen"

"Aan Evenepoel niet echt", antwoordde ze ontwapenend. "Dat zijn natuurlijk grote mannen en daar durf ik niet meteen iets tegen te zeggen." Evenepoel werd 3e bij de mannen.



"Dat begrijp ik ook wel, dat zijn natuurlijk té gigantische vedetten", pikte onze man ter plaatse Maarten Vangramberen daarop in in de ochtendshow op Studio Brussel. "Alhoewel Evenepoel daar wel voor open zou staan", verzekerde hij.



Naar Lotte Kopecky, de 9e bij de vrouwen, luisterde Jooris wel. "Lotte is een toffe madam. Ik zat er voor de tijdrit mee in de auto, dat is wel speciaal."





Hoe voelt ze zich? "Het voelt heel speciaal en dringt nog niet echt door. Ik krijg heel veel berichtjes, dus het komt wel stilletjesaan binnen."



Jooris kon de voorbije jaren vlot de topsportschool en wielrennen combineren. Als 17-jarige begon ze gisteren wel haar eerste jaar orthopedagogie: "Ik heb een topsportstatuut en zal dus iets trager gaan. Het zal wel een moeilijke klus worden."