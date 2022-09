Continentale ploeg troeft peloton af met een-tweetje, Cerny eindwinnaar in Slovakije

Van uitbollen was geen sprake in de Ronde van Slovakije, want de slotrit naar Kosice was bezaaid met pittige obstakels. Veel vluchters roken dan ook hun laatste kans en het was lang knokken voor 7 avonturiers konden ontsnappen.

Quick Step-Alpha Vinyl hoefde weinig te vrezen van de kopgroep, maar legde toch een strak tempo op om leider Josef Cerny te beschermen voor andere aanvallers. Zo slonk de voorsprong van de koplopers zienderogen.

Het Nederlandse duo Peter Schulting en Jasper Haest (VolkerWessels) voelde het heet worden onder hun voeten: ze lieten hun kompanen in de steek en begonnen aan de slotronde met een voorsprong van één minuut.

Dat volstond om het peloton nog net af te houden. Schulting gunde zijn 23-jarige ploegmaat Haest de dagzege, heel knap voor een continentale ploeg. De eindwinst van Cerny kwam nooit in gevaar.