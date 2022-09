Koen Bouwman doet Jumbo-Visma opnieuw juichen in Slovakije

De Nederlander Koen Bouwman heeft de derde etappe in de Ronde van Slovakije (cat. 2.1) gewonnen. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Het is de tweede zege op een rij voor Jumbo-Visma want gisteren won Archie Ryan. De leiderstrui blijft wel voor Quick Step-Alpha Vinyl en de Tsjech Josef Cerny.