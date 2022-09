De WorldTour-punten na de Vuelta: Lotto-Soudal richt zijn pijlen plots op Cofidis

Vrijdag werd het gerucht de wereld ingestuurd dat de UCI begrip zou tonen voor de kritiek op de promotie- en degradatiestrijd.

De Internationale Wielerunie zou de beperking van 18 WorldTour-licenties opheffen en zou enkele potentiële degradatieklanten dus een handje kunnen helpen.

Maar even snel werd het nieuwtje door de UCI van tafel geveegd. Er komt (voorlopig) geen uitzonderingsmaatregel en op 18 oktober wordt de definitieve rekening opgesteld.

Veel ploegen koersen met hun rekenmachine en die draaide gisterenavond overuren, aangezien alle punten van de Vuelta in de optelsom werden verrekend.

Die rekensommen hebben een glimlach op het gezicht van Movistar getoverd.

Dankzij de tweede plaats van Enric Mas springen ze naar de 14e plaats en met een bonus van meer dan 1.200 punten op nummer 19 Lotto-Soudal lijkt die buffer geruststellend. Ook de eindzege in de Tour of Britain van Gonzalo Serrano was een schot in de roos.

De Belgische ploeg valt dus nog altijd uit de boot. Logisch ook, gezien het complete gebrek aan uitslagen in de Vuelta, maar de zege van Caleb Ewan in de GP van Fourmies gisteren was toch weer een ferme opsteker.