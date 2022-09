José De Cauwer: "1.000 euro? Dat is te veel. Ik geef 100 euro weg als Evenepoel de Vuelta wint"

"Zijn basis is in elk geval fantastisch. Hij demarreert niet, hij rijdt wattages. Zijn motor rendeert voorlopig beter dan die van de concurrenten. Voorlopig wijst niets erop dat hij een mindere dag zou krijgen, maar niemand kan dat voorspellen."

"Voorlopig is hij met brio geslaagd, maar ik weet dat er veel kan gebeuren in drie weken. Er kan nog veel misgaan. We hebben Evenepoel nog niet in actie gezien boven de 2.500 meter."

Kan het? Sinds Remco Evenepoel de rode trui veroverde in de Ronde van Spanje, weerklinkt die vraag in alle Belgische huiskamers.

Als Evenepoel zijn rode trui tot het einde kan vasthouden, wat zou dat betekenen voor zijn carrière? "Heel veel", aldus De Cauwer. "We zitten al heel lang te wachten op een nieuwe groterondewinnaar. België zou helemaal gek worden."

"Of we dan een strijd krijgen met Pogacar in de Tour? Laat ons beginnen met de Vuelta. We gissen allemaal. Ook voor Remco is het nog een ontdekkingsreis. Het ziet er echt heel goed uit, maar ik zou toch nog een beetje wachten."

"Evenepoel is aan het bewijzen dat hij een grote ronde kan winnen. Hoe groot de kans is dat hij het haalt? fiftyfifty. Of misschien iets meer."

"Ik zou 1.000 euro geven als hij de Vuelta wint", besloot De Cauwer, die meteen terugkrabbelde. "Nee, dat is te veel. Ik geef 100 euro weg aan een goed doel als hij wint. Dat zou België zo veel plezier geven."