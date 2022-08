Danny van Poppel, de beste loods ter wereld? "Ik voel me gelukkiger in deze rol"

Danny van Poppel (29) heeft het de voorbije jaren bij onder meer Trek, Sky, Jumbo-Visma en Intermarché-Wanty-Gobert als sprinter geprobeerd.

In 2015 won de Nederlander een etappe in de Vuelta, maar beetje bij beetje besefte Van Poppel dat hij niet de sprinter van zijn dromen was. En zijn manco - vaak te vroeg aanzetten - heeft hij omgetoverd tot een pluspunt in zijn tweede leven als lead-out.

In Vive le Vélo werd er een mooi portret geschetst van de Nederlander, waarin hij vertelde dat hij zich gelukkiger voelt als lead-out dan als sprinter.

“Ik heb leuke reacties gekregen, ook hoe Sporza het gebracht heeft”, vertelt onze noorderbuur.

“Ik denk dat ik mijn verhaal heb gedaan, dat ik steeds lead-out wil blijven. Dat kun je alleen maar met een hele goede sprinter. Ik ben heel blij dat ik dat hier in de Vuelta toch heb kunnen bewijzen.”



In de Tour de France was Sam Bennett er niet en mocht Van Poppel zijn eigen kans gaan.

"Ik had stress om zelf te sprinten en dat hoort erbij. Het lukt me wel voor een vijfde à zesde plaats, maar de topsprinters volgen lukt me niet. Ik voel me heel goed als lead-out, dan voel ik me gelukkiger."