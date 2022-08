Renaat Schotte genoot van Nederlands enthousiasme: "Groot feest, maar sportief weinig om het lijf"

De Vuelta-start in Nederland was qua sfeer en gezelligheid een schot in de roos. "Het was 3 dagen lang Koningsdag. Maar ik had liever een etappe in Nederlands-Limburg gezien", zegt commentator Renaat Schotte.

De driedaagse in Nederland lokte bijna 1 miljoen kijklustigen naar het Vuelta-parcours.



"Ik had niets anders verwacht. Nederlanders zijn specialisten als het gaat om sfeer creëren bij zulke evenementen", zegt commentator Renaat Schotte.



"Het was 3 dagen lang Koningsdag, één groot feest. Als er dan nog eens 2 dagen een Nederlander (eerst Gesink, daarna Teunissen) in de rode leiderstrui rondrijdt, dan word je als Nederlander vanzelf enthousiast."



Schotte ziet ook nog een andere reden voor de massale belangstelling. "Nederland heeft door het wegvallen van de Benelux Tour dit jaar maar 1 eigen WorldTour-koers: de Amstel Gold Race. En dat is dan nog in een uithoek van het land."



"Dan is de rest van Nederland wel blij met zo’n Vuelta-driedaagse."

De Nederlanders zakten massaal naar het Vuelta-parcours af.

"Kritiek van Valverde op parcours is wat vreemd"

Op het parcours in Nederland kwam wel wat kritiek vanuit Spaanse hoek. Onder meer Alejandro Valverde vond de Nederlandse etappes te gevaarlijk. "Het leek wel alsof we 7 keer door hetzelfde dorpje gereden hebben. Zo'n parcours hoort niet thuis in een grote ronde", zei de 42-jarige Spanjaard.



"Ik vind dat een beetje vreemd. Precies alsof Valverde vergeten is hoe de Amstel Gold Race in elkaar zit", zegt Schotte.



"Misschien dat Valverde de lat voor een eendagskoers ergens anders ligt dan voor zijn nationale ronde. Hij vergeet daarbij wel hoe de ruimtelijke ordening in Nederland in elkaar zit en hoe dichtbevolkt het land is."



"Als je kiest om door centra van steden en dorpen te gaan, dan denk ik dat de organisatie vrijwel altijd voor de beste oplossing heeft gekozen."



"Er zaten wel wat valstrikjes in het parcours, maar ik vond het niet extreem

gevaarlijk. Het is ook de taak van de ploegen om de renners daarop voor te

bereiden."

Israel-Premier Tech-kopma, Michael Woods staakte gisteren de strijd na een val.

"De Nederlandse etappes waren niet de meest opwindende"