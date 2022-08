Surft de Super League mee op het succes van de Red Flames? "België moet nog stappen zetten"

De Red Flames hebben deze zomer de zon doen schijnen in het Belgische voetballandschap. Voormalig Red Flame Lenie Onzia (33), die nog maar net haar schoenen aan de haak heeft gehangen, ziet een positieve evolutie in het vrouwenvoetbal in ons land.



"Het is mooi hoe de Flames het vrouwenvoetbal in ons land in een positief daglicht hebben gesteld", zegt ze. "We zagen op het EK heel spannende en mooie wedstrijden. Dat is opnieuw een stap in de goede richting, meer aandacht en positieve exposure voor het vrouwenvoetbal."



"Het was voor de Flames een heel mooie ervaring, zowel voor de speelsters die in eigen land spelen als zij die in het buitenland spelen. De jonge internationals hebben kunnen proeven van het hoogste niveau, misschien kunnen ze op termijn een mooie stap maken naar het buitenland."