Noorse recordinternational neemt de touwtjes in handen bij vrouwenteam na EK-fiasco

De Noorse vrouwen droomden van een medaille op het voorbije EK, zeker na de terugkeer van sterspeelster Ada Hegerberg in de selectie.



Maar het toernooi draaide voor Noorwegen uit op een regelrechte ontgoocheling. Na een 4-1 zege tegen Noord-Ierland volgde een vernederende 0-8 nederlaag tegen gastland Engeland, de latere Europese kampioen. Ook Oostenrijk bleek met 0-1 te sterk, waardoor het EK van de Noorse vrouwen al na 3 matchen afgelopen was.



Na de uitschakeling besloot bondscoach Martin Sjögren om een stap opzij te zetten. De 45-jarige Zweed wordt nu dus opgevolgd door Hege Riise, die met 188 caps Noors recordinternational is.



Riise werd met Noorwegen Europees (1993) en wereldkampioen (1995), waar ze telkens verkozen werd tot Beste Speelster. In 2000 veroverde de voormalige middenveldster met de nationale ploeg goud op de Olympische Spelen in Sydney.



De nu 53-jarige Riise was tot nog toe coach van de Noorse U19 bij de vrouwen. Vorig jaar deed ze even een korte interim als bondscoach van Engeland, na het vertrekt van Phil Neville en voor de aanstelling van Sarina Wiegman.