Rémi Cavagna kent geen geluk, Jake Stewart beloont Groupama-FDJ

Met zijn UAE-contract in zijn achterzak trok Tim Wellens (Lotto-Soudal) ten aanval tijdens de makkelijkste dag van deze driedaagse.

Sparringpartner Stefan Bissegger (EF-EasyPost) zong het nog ietsje langer uit, maar de aanvallers waren niet opgewassen tegen het gretige peloton, waar ook stagiair Thibau Nys (Trek-Segafredo) aan kop sleurde.

Ook Groupama-FDJ deed zijn duit in het zakje, maar in een boeiende finale met enkele hupjes was het niet evident om de grote groep aan de leiband te houden.

Vooral Quick Step-Alpha Vinyl wilde voortdurend uitbreken, maar de brandjes van Julian Alaphilippe en co werden steeds weer geblust.

Net na de rode vod schoot Rémi Cavagna zijn pijl af en de sprinters hadden alle moeite van de wereld om de Franse stoomtrein nog te overvleugelen.

Op 50 meter van de finish moest de Fransman zijn hoofd buigen, met een perfecte jump boekte Jake Stewart zijn eerste profzege voor Romain Cardis. Stan Van Tricht werd 3e.