Geen paniek voor Anderlecht en Club: "Gokbedrijven en cryptomunten vervangen banken als sponsor"

Belfius kondigde vandaag aan dat het zijn sponsorcontracten bij Anderlecht en Club Brugge niet zal verlengen, officieel als besparingsmaatregel. Een financiële tik voor beide topclubs, maar volgens Dries Bervoet (De Tijd) toch ook geen aderlating.

"Voor Anderlecht is dit nieuws nog iets belangrijker dan voor Club Brugge, want bij hen gaat het om een shirtsponsor. Ik hoor dat het toch over een significant bedrag ging bij paars-wit."

"Maar we moeten dit ook niet overdrijven. Sponsors zijn belangrijk, maar ze komen en gaan ook. De clubs vinden wel vervangers. Er staan altijd nieuwe bedrijven klaar die naamsbekendheid zoeken."