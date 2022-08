Union treft Monaco of PSV als het Rangers kan uitschakelen in de Champions League

Union moet de 3e voorronde van de Champions League nog afhaspelen, maar kent nu al zijn tegenstander voor de laatste kwalificatieronde. Als het team van Karel Geraerts erin slaagt om Rangers uit het toernooi te knikkeren, wacht een duel met Monaco of PSV.



PSV is de Nederlandse vicekampioen, bij Monaco is Philippe Clement sinds vorig seizoen aan de slag als coach. Union heeft ongetwijfeld geen geheimen voor de voormalige trainer van Club Brugge.



Union speelt vanavond zijn heenmatch tegen Rangers, in het stadion van OH Leuven. De terugwedstrijd is volgende week in Glasgow. Als Union het haalt, speelt het op 16/17 augustus en 23-24 augustus voor een plaats in de poulefase van de Champions League.



Wanneer Union verliest, in de 3e kwalificatieronde of de play-offronde, is er altijd nog het vangnet van de groepsfase in de Europa League.