Verliezend Europa League-finalist Rangers tegenstander van Union in 3e voorronde Champions League

Met Rangers krijgt Union een stevige tegenstander op het bord in de 3e voorronde van de Champions League. De Schotse vicekampioen is de verliezende finalist van de Europa League vorig seizoen. Ze verloren toen na strafschoppen van Eintracht Frankfurt.

Union werd als eerste geloot, wat betekent dat de heenwedstrijd - op 2 of 3 augustus - in Leuven wordt gespeeld. De terugwedstrijd volgt dan op 9 augustus in Schotland.