Hoe versla je de Rangers? Union-coach Karel Geraerts vroeg tips aan Thomas Buffel

"We hebben toch spelers die internationale ervaring hebben met hun nationale ploeg. De kracht van de groep is juist om zonder vragen te stellen het veld op te gaan."

Een jaar na de promotie uit 1B mag Union zich tonen in Europa. "We komen van ver", onderstreepte de voormalige assistent. "Twee jaar geleden speelden we nog in 1B. En nu verdienen de spelers om Europees te spelen."

"Desondanks gaan we het veld op met de overtuiging dat we kunnen winnen. Het blijft een voetbalmatch die met 11 tegen 11 wordt gespeeld."

Tegen de finalist van de voorbije Europa League is vicekampioen Union allerminst favoriet. "Het is normaal dat Rangers favoriet is. Ze hebben het grootste budget, een zeer goede kern en een groot stadion", weet ook Geraerts.

De Union-coach kreeg ook advies van zijn keeperstrainer, Logan Bailly, die tussen 2015 en 2017 voor Rangers' eeuwige rivalen Celtic Glasgow speelde. "Hij heeft een paar derby's meegemaakt tijdens zijn tijd bij Celtic en hij heeft me niets dan positieve dingen over de club verteld."

Moris: "4 jaar geleden speelde ik nog tegen Oudenaarde"

Met zijn 50 caps voor de Luxemburgse nationale ploeg en een wedstrijd in de Europa League met Standard in 2011 is de 32-jarige Anthony Moris de Union-speler met de meeste internationale ervaring.

Dat kan morgen nuttig zijn tegen Rangers. "Ik had het geluk dat ik enkele Europese campagnes heb mogen meemaken met Standard, ook al zat ik op de bank", zei de doelman. "En ik speelde ook voor de nationale ploeg van Luxemburg."

"Ik ben blij dat ik opnieuw in Europa aantreed, zeker aangezien ik vier jaar geleden nog tegen Knokke of Oudenaarde (met Virton, red.) speelde."

"Ik denk dat de groep het nog niet echt beseft en dat is ook onze kracht", stelde Moris. "Ik denk dat we het over een paar jaar zullen beseffen wanneer we met pensioen zijn. Wij zijn er in ieder geval trots op dat wij Union hebben teruggebracht op het Europese toneel."

Moris gelooft in elk geval in een stunt. "Als iedereen gefocust is, hebben we de mogelijkheid om een goede wedstrijd te spelen. Het zou ongelooflijk zijn om in de play-offronde van de Champions League te geraken."