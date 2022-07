Gisteren werelduurrecord, vandaag BK tijdrijden? Vromant wil "trui niet zomaar afgeven"

In het Zwitserse Grenchen heeft Paralympiër Ewoud Vromant gisteren een aanval gedaan op het werelduurrecord in de MC2-klasse. Mét succes.

Vromant, die een rechterbovenbeenamputatie heeft, legde op de Zwitserse piste in één uur tijd 46,521 kilometer af. Daarmee doet de Belg ruim 3 kilometer beter dan de vorige recordhouder.

In Vive le Vélo werd er nog even stilgestaan bij de prestatie en kwam de kersverse werelduurrecordhouder aan het woord. Hoe voelt hij zich de avond na zijn poging?

"Doodmoe. Ik ben stijf en verzuurd", vertelt Vroman. "Het was toch nog een pak zwaarder dan ik verwacht had."

"Ik had eigenlijk veel vertrouwen in deze poging omdat we dit al drie jaar zijn aan het voorbereiden. In 2019 heb ik de eerste testen uitgevoerd en toen wist ik eigenlijk al dat het record zeker te breken was."

"Het kwam er op aan om de juiste datum te vinden. Dat was niet evident door de coronaperikelen en de Paralympische Spelen."