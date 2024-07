VIDEO - Op de limiet na de Galibier: zo zoefde Tom Pidcock twee jaar geleden naar beneden richting Valloire

De afdaling van de Col du Galibier is het gespreksonderwerp voor de eerste bergrit. Veel stroken zijn technisch en de weg ligt er hobbelig bij. Dat een verschil maken mogelijk is, toonde Tom Pidcock al twee jaar geleden. In de Tour van 2022 reed hij na de Galibier, toen vroeg in de etappe, halsoverkop richting de kopgroep met een meesterwerk op de fiets.