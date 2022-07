Oliver Naesen geeft na paar "absolute kutdagen" als eerste Belg op in de Tour

"Ik weet nu al dat vandaag weer een kutdag wordt"

Normaal gezien is Oliver Naesen voor en na de start altijd in voor een grapje of een kwinkslag, maar in Albertville trof reporter Bert Pitschon één brok ellende aan.

"Gisteren had ik een absolute kutdag. Ik ben zo ziek als iets sinds de rustdag", praatte Naesen zoals altijd rechtdoorzee.

"Ik heb spierpijn in mijn rug, twee ontstoken ogen, last van mijn neus, keel en longen. Eigenlijk alle symptomen van corona, behalve koorts. Maar ik test wel niet positief. Wat is dat dan?"

"Ik sta hier echt tegen mijn goesting en dat gebeurt eigenlijk nooit. Vandaag wordt weer een kutdag, dat is nu al zeker."

Naesen gaf nog mee dat hij het desondanks nog zag zitten om de finish binnen tijd te halen. Maar nog voor het peloton de eerste beklimming achter de kiezen had, stapte Naesen eruit.