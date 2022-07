Twee positieve coronatesten in de Tour: ploegmaat van Pogacar en Bouchard moeten naar huis

Ook Bouchard test positief

Bouchard voelde zich niet goed in de 7e rit naar La Super Planche des Belles Filles en onderging bij terugkeer in het hotel een antigeentest. Die was positief, hij is meteen geïsoleerd van de rest van de groep, stelde teammanager Vincent Lavenu.



"Het is een enorme teleurstelling, want we kwamen juist op mijn favoriete terrein, de bergen", reageerde Bouchard.



"Het is mijn eerste Tour de France en het is jammer dat hij zo eindigt. Ik wens mijn teamgenoten veel succes en sterkte voor de rest van de Tour."



Bouchard had bij de Franse WorldTour-ploeg met Oliver Naesen en Stan Dewulf twee Belgische ploegmaats in de Tour.



Bouchard en Stake Laengen zijn de eerste renners die de Tour moeten verlaten na een positieve coronatest. Voor de start van "La Grande Boucle" waren er wel al positieve tests bij onder meer Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en Bryan Coquard (Cofidis).