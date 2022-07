Coronavrees slaat weer toe: van "Probleem voor Pogi" tot "Willen niet dat corona Tour beslist"

De zucht van opluchting die door het peloton was getrokken na de negatieve coronatests op de rustdag heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe opstoot van coronavrees na de positieve resultaten voor Luke Durbridge en George Bennett.

"Dit is toch weer een waarschuwing dat het nog altijd onder de renners zit", zegt Wout van Aert. "Angst zou ik het niet echt noemen, maar het is ook niet zo dat onze aandacht verslapt."

"Het is voor iedereen kut", windt zijn ploegmaat Tiesj Benoot er geen doekjes om. "We willen niet dat corona de Tour beslist. Het is nog 11 dagen en de schrik zit er toch in."

"Dit is superslecht nieuws en een probleem voor Pogi", voegt Oliver Naesen eraan toe. "Ik was niet geslaagd voor mijn examen als dokter, maar 0 positieve gevallen leek mij al onmogelijk."

"Er wordt in elke ploeg gehoest. Bij ons ook, eerlijk gezegd. Als dat dan gepaard gaat met die typische "Tourkeelpijn" denk je meteen aan corona."

"Er wordt ook gezegd dat je in de open lucht niet veel kunt doorgeven, maar in een peloton - waar iedereen snuit en er volop wordt geademd - rijden we in een wolk rond. Dan is het onvermijdelijk dat je af en toe iets oppakt."