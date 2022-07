City-fans maken kennis met nieuwe chouchou Haaland: "Als ik plezier heb, maak ik doelpunten"

Ongeveer 10.000 uitzinnige City-fans maakten vandaag kennis met hun nieuwe chouchou. In de schaduw van het Etihad-stadion nam het nieuwste goudhaantje van de Engelse kampioen geen blad voor de mond.



"Ik wil vooral plezier hebben. Als ik plezier heb, maak ik doelpunten, ik lach, ik geniet van het voetballen, ik lach veel", vertelde Haaland, die bij City in de voetsporen treed van vader Alf-Inge.



De nieuwe nummer 9 van City blikte ook vooruit op komen seizoen. "Er zijn zoveel goede spelers hier en het potentieel is enorm. Deze ploeg wint al heel veel, dus ik kijk er echt naar uit."



Prijzen pakken is dus de boodschap, maar steekt er een bepaalde trofee bovenuit? "Elke voetballer wil prijzen winnen, dus daarom moeten we hard werken. Hopelijk winnen we zoveel mogelijk trofeeën als mogelijk, maar de Champions League blijft mijn favoriete competitie", sloot de spits af.