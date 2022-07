Mazzu zorgt voor nieuwe wind op Anderlecht: "Nieuw spelsysteem en honger naar titel"

Mazzu: "Iets nieuws opbouwen, met respect voor de filosofie van de club"

"Anderlecht is speciaal", gaat hij verder. "Het is een club die elk jaar voor het hoogste gaat. Dat is voor mij wel iets anders. Maar het is ook gewoon maar een ploeg met een spelerskern, waarmee we aan de slag moeten om volgend seizoen klaar te zijn."

"Het verloopt allemaal goed", vertelt Mazzu vanuit Nederland aan Sporza. "Er is niet veel veranderd voor mij ten opzichte van vorig jaar. We weten dat dit een club is die veel gewonnen heeft en veel prestige heeft. Maar ik werk op dezelfde manier als vorig jaar."

Felice Mazzu is, los van andere Espositos of Ishaks, wellicht de belangrijkste nieuwkomer op Anderlecht deze zomer. De nieuwe oefenmeester heeft de zware taak om het gat te vullen dat clubicoon Vincent Kompany achterliet.

Begint Mazzu met een blanco pagina of wil hij het werk van Kompany voortzetten? "We willen hier iets nieuws opbouwen, met respect voor de filosofie van de club en al wat er in het verleden gebeurd is. Of het moeilijk is om het gat na Kompany op te vullen? Het is anders, want Kompany heeft veel betekend voor het voetbal in België."



"Maar ik maak me daar geen zorgen over. Ik wil dit team op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. We willen zo snel mogelijk competitief zijn. Het belangrijkste is nu om een team te creëren dat een titel wil winnen."