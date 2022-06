Zelf gebeten door de 3x3-microbe? Zet hier je eerste stappen op het court

Het WK in Antwerpen geeft 3x3 basketbal een ferme boost. Het levert niet alleen snel en attractief spektakel op, maar inspireert veel sportliefhebbers om ook zelf eens een balletje te gooien. Wij wijzen jou de weg in je zoektocht naar een eerste tweepunter.

"3x3 heeft enkele geweldige troeven om uit te groeien tot een populaire recreatiesport", weet Lisa Van Ranst, projectcoördinator bij Basketbal Vlaanderen. "Eerst en vooral de nabijheid. Je kan op elk basketbalpleintje terecht, zowel indoor als outdoor, al is het in de zomer natuurlijk leuker om buiten te spelen." "Een 3x3-court is in feite niet meer dan een half terrein van 5-5-basketbal. Daarom kunnen gemeentes die beperkt zijn in ruimte of budget, dus beter een leuke 3x3-court aanleggen", lacht ze. "Steden als Aalst, Dendermonde, Ieper en Hasselt investeerden de afgelopen jaren trouwens in prachtige hypecourts, waarbij ze met street artists samenwerkten. Het geeft de courts een hoog "urban sports"-gehalte."

Het hypecourt in Dendermonde.

Met twee, vier of zes

In je eentje een balletje gooien kan altijd, maar om een wedstrijdje streetball te spelen hoef je niet eens met zijn zessen te zijn. "Drie tegen drie is natuurlijk the real thing", geeft Van Ranst toe. "Maar zelfs als je maar met zijn vieren of tweeën bent, kan je perfect een spelletje afwerken."

"3x3 maakt de filosofie "basketball never stops" helemaal waar. Het kan altijd en overal. En je moet geen uitblinker zijn op het veld: fun is waar het allemaal om draait."

Basketbal Vlaanderen faciliteert die gedachte nu ook met haar nieuwe Hoops-app.

Je vindt er meer dan 100 basketbalpleintjes terug en zoekt medespelers en tegenstanders om 1-1, 2-2 of 3-3 te spelen. Staat je basketbalpleintje nog niet in de app, dan kan je het zelf toevoegen.



Lees hier meer over de Hoops-app: 3x3 basketbal Word zelf koning van het 3x3 basketbal met de nieuwe Hoops-app

Kinderen toegelaten

Uiteraard kunnen ook kinderen 3x3 spelen, maar voor min-12-jarigen worden enkele spelregels op maat van het kind aangepast. Lisa Van Ranst: "Kinderen shotten naar een ring van 2,60m hoog, dat is 45 cm lager dan de standaardhoogte. Ze spelen ook met een kleinere bal (5 i.p.v. 6) en het wedstrijdreglement is anders: zo zijn de tweepunter en de shotklok (12 seconden) niet van toepassing. Op toernooien mag er wel wat gecoacht worden, maar vanaf 12 jaar verlopen de wedstrijden strikt spelergestuurd."



3x3 maakt de filosofie "basketball never stops" helemaal waar. Het kan altijd en overal Lisa Van Ranst, Basketbal Vlaanderen

Toernooien voor iedereen

ZIn om je eens competitief te meten met andere 3x3-liefhebbers? Dat kan op lokale "grassrootstoernooien". Iedereen kan er deelnemen, ongeacht leeftijd of niveau.

Lisa Van Ranst legt uit: "Omdat ze dezelfde spelregels hanteren, zijn alle toernooien met elkaar verbonden dankzij een ingenieus rankingsysteem. Wie speelt, verzamelt rankingpunten. Hoe meer punten, hoe hoger je op de ranking komt te staan." "Wie weet vorm je op termijn je eigen professionele 3x3-ploeg of word je uitgenodigd voor het nationale team? Op play.fiba3X3.com vind je alle toernooien in je buurt." "Onze Crelan 3x3 Masters Tour is een mooi voorbeeld. Komend weekend gaat in Antwerpen de eerste editie van deze zomer van start. De hele zomer lang zijn we elk weekend op een andere locatie. Inschrijven kan nog, dus waag je kans!"