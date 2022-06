Wouter Biebauw bergt handschoenen op en wordt keeperstrainer bij Club NXT

Biebauw keepte de voorbije 2 seizoenen bij Beerschot, dat hem een reddingsboei toewierp na het faillissement van Roeselare, de club waar hij 20 jaar geleden als prof debuteerde. Biebauw keepte tussendoor ook voor KV Mechelen en Oostende.



Beerschot en Biebauw praatten over een extra seizoen, maar een conflict met doelman Mike Vanhamel besliste daar anders over.



Lang zoeken naar een nieuwe job moest Biebauw niet doen. Hij neemt de doelmannen van Club NXT, de belofteploeg van Club Brugge in 1B, onder handen.