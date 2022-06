Club Brugge gaat shoppen bij FC Barcelona: Spaanse spits Ferran Jutgla tekent voor 4 jaar

Omdat blauw-zwart de komende maanden waarschijnlijk wat sterkhouders voorin ziet vertrekken, ging het op zoek naar nieuwe offensieve kracht.

De Belgische kampioen ging aankloppen bij FC Barcelona en kon er Ferran Jutgla losweken.

De 23-jarige Spaanse aanvaller is een jeugdproduct van Espanyol. Vorig seizoen maakte hij de overstap naar stadsrivaal FC Barcelona.



Jutgla kroonde zich vorig seizoen tot topschutter van Barça B met 19 goals in 32 wedstrijden. Bij de A-ploeg kwam hij 6 keer in actie en scoorde hij 1 keer.

Jutgla zette vandaag zijn krabbel onder een contract van 4 jaar bij Club Brugge.