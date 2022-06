Carl Hoefkens begint aan avontuur als hoofdtrainer bij Club Brugge: "Al zijn de verschillen klein"

De aanwezige fotografen konden zich bijgevolg volledig concentreren op nieuwkomers Bjorn Meijer en Ferran Jutgla… en natuurlijk Carl Hoefkens. Na jaren in de schaduw stond hij vandaag voor het eerst als hoofdcoach op het veld in Westkappele.

"Voor mezelf was het een aangename vaststelling dat ze deze keuze durfden maken”, aldus Hoefkens. “Dat toont het lef aan van deze club. Dat er nu meer druk is? Ik ben al ruim tien jaar niks anders gewend. Het is simpel: we gaan voor een vierde titel op rij. En willen goed presteren in Europa en de beker.”

Het is wel nog afwachten op welke sterkhouders Hoefkens zal kunnen rekenen om die ambities in te lossen. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met Charles De Ketelaere en Noa Lang, beide hoog op het verlanglijstje bij AC Milan.

Hoefkens: “Ik weet dat er onderhandelingen bezig zijn. De spelers zullen zelf moeten afwegen of ze absoluut willen vertrekken of toch nog hier blijven. Het belangrijkste is dat we voor alle partijen de juiste keuze maken.”

Ondertussen focust de kersvers hoofdtrainer zich vooral op de voorbereiding met wie er voorlopig wél bij is. Ook al zijn dat er weinig. “Dat is geen perfecte situatie, maar ik heb gezegd dat we er de perfecte imperfectie van moeten maken. Veel jongens gasten kunnen zich tonen nu de internationals nog op vakantie zijn.”

Jonge gasten, maar ook mannen als Ruud Vormer - straks toch nog een jaartje bij blauw-zwart? “Ik ben momenteel ongelofelijk tevreden over Ruud”, vertelde Hoefkens. Zijn mentaliteit is heel positief. Hij moet de youngsters proberen meetrekken en voor zichzelf een zo hoog mogelijk niveau halen.”