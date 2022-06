Noa Lang: "De afspraak met Club Brugge is dat het tot een transfer moet komen"

De temperatuur stijgt in ons land en ook in enkele Brugse transferdossiers zou het kookpunt wel eens snel kunnen naderen. Noa Lang (22) steekt niet weg dat hij uitgaat van een vertrek bij Club Brugge en de Nederlander gaf bij NU Sport meer details over zijn toekomstplaatje.

Club Brugge verwelkomt vandaag en morgen zijn kern voor de medische testen, maandag wordt er een eerste keer getraind. Kersvers T1 Carl Hoefkens beschikt uiteraard nog niet over zijn tros internationals en het is nog niet duidelijk of Noa Lang zich na zijn vakantie opnieuw zal presenteren bij de landskampioen. "Als ik me weer bij Club Brugge moet melden, dan doe ik dat met alle liefde. Ik hou van de club en zal de volle 100 procent geven", noteerde NU Sport uit de mond van Lang na zijn geslaagde Nations League-wedstrijd tegen Wales.



Er is geen akkoord met AC Milan of wat dan ook. Ik weet niet waar dit soort nieuws vandaan komt. Noa Lang

Nochtans heeft Lang de voorbije weken al genoeg benadrukt dat hij de Belgische competitie stilaan achter zich wil laten. Lang spreekt klare taal in de Nederlandse pers: "De afspraak met Brugge is dat het tot een transfer moet komen, daar zijn beide partijen het over eens. Ik wil me blijven ontwikkelen en dus moet ik een stap maken." AC Milan zou al een tijdje aan de mouw van Lang trekken, maar geruchten over een overeenkomst verwijst Lang eigenhandig naar het rijk der fabeltjes. "Er is geen akkoord met AC Milan of wat dan ook. Ik weet niet waar dit soort nieuws vandaan komt."



Noa Lang ligt nog tot 2025 onder contract bij Club Brugge.

"Ik zie alleen maar voordelen richting het WK"