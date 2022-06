Ben Mertens haalt ook de finale van het EK snooker bij de senioren, maar de Est Petrov is te sterk

Het waren drukke dagen voor Ben Mertens op het EK snooker in Albanië, want door zijn jonge leeftijd kwam hij zowel in aanmerking om deel te nemen in de categorie U18, U21 als bij de senioren.

Bij de U21 mocht Mertens enkele dagen geleden de trofee in de hoogte steken, wat hem meteen ook een ticket voor de proftour opleverde. Bij de senioren kon het Belgische talent de kers op de taart zetten.

Op weg naar de finale rekende Mertens af met Ilia Chisleacov (4-0), David Cassidy (4-0), Robbie McGuigan (4-2), Josh Thomond (4-3) en Florian Nüssle (4-3). In de finale wachtte de 25-jarige Est Andres Petrov.

Mertens pakte de eerste frame, maar daarna kwam Petrov in zijn spel. Bij 3-2 had Mertens opnieuw de bovenhand. Toch ging het nog verkeerd in de zenuwslopende laatste 2 frames.



Zo wordt Mertens niet de 5e Belg die het EK snooker weet te winnen. Luca Brecel, Kevin Van Hove, Bjorn Haneveer (2x) en Danny Lathouwers veroverden wél goud.