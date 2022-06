Wendy Jans kroont zich al voor de 14e keer tot Europees kampioen snooker

Als Wendy Jans aan een EK snooker begint, dan weet je dat de kans groot is dat ze ook met de grootste beker naar huis trekt. Dat was in Shengji, in Albanië, niet anders.

Jans won haar groep met twee simpele 2-0-zeges en veegde vervolgens in de 1/8e finales, kwartfinales en halve finales haar tegenstander van tafel, telkens zonder ook maar 1 frame prijs te geven.

Dat gebeurde in de finale tegen Diana Stateczny wel, al was het maar een onschuldig accident de parcours, want Jans won toch met 4-1. Jans maakt haar erelijst zo nog wat indrukwekkender, want naast 14 Europese titels heeft ze ook al 7 wereldtitels op zak.