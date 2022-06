Het Brecel-effect: wie zijn de jonge aanstormende snookertalenten Ben Mertens en Julien Leclercq?

De 17-jarige Ben Mertens veroverde zondag de Europese snookertitel bij de U21 in Albanië, waarmee hij meteen zijn ticket voor de World Snooker Tour bemachtigde. De 19-jarige Julien Leclercq was daar eerder al via de Q Tour Play-offs in geslaagd.

“Julien Leclercq is een stijlvolle speler, met veel scorend vermogen”, typeert Haneveer de jongeman uit Luik.

“Ben Mertens heeft dat scorend vermogen ook, maar hij bewees al meermaals dat hij ook een allrounder is."

"Een groot pluspunt is dat hij bovendien mentale weerbaarheid toont op moeilijke momenten”, analyseert Haneveer. "Zo verloor hij op de World Snooker Q School in de finale zijn laatste match nipt, waardoor zijn wereld toch wat in elkaar zakte, want hij zag een profticket aan zijn neus voorbijgaan.”

Maar enkele weken later revancheerde Mertens zich door met de Europese titel bij de beloften toch nog een ticket te bemachtigen. “Op zo’n manier terugvechten vind ik mentaal sterk.”

