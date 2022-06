Ben Mertens (17) wint EK beloften en verdient zo ticket voor 2 jaar op profsnookertour

Mertens is de tweede Belg die het EK U21 wint na Luca Brecel in 2010. In de finale in het Delfin Resort in Shengjin was Mertens meer dan een maatje te groot voor de Oostentrijker Florian Nüssle: 5-1.





Mertens komt niet uit het niets: op zijn 13e won hij het WK U16, op zijn 15e werd hij (toen) de jongste winnaar van een match voor het WK en vorig jaar won hij het EK U18.



In deze editie van het EK U18 - ook in Albanië - was de halve finale het eindpunt voor Mertens, maar bij de U21 lukte het wel. In de groepsfase verloor hij geen frame, maar in de 1/16e, 1/8e en kwartfinale was het knokken.



In de 1/16e finale moest hij 2 keer een achterstand ophalen tegen de Duitser Alexander Widau (4-2), een ronde verder tegen de Ier Ross Bulman stond hij 1-3 achter, maar won dan 3 frames op een rij (4-3), in de kwartfinale tegen de net gedegradeerde prof Iulian Boiko uit Oekraïne werd het ook 4-3.

Zo moeizaam het voorheen ging, zo vlot ging het bij de laatste vier. De Engelsman Liam Pullen werd in de halve finale met 4-0 (71-1, 70-38, 67-16, 69-0) weggezet. De Oostenrijker Nüssle (20) mocht in de finale het eerste spelletje winnen, de rest was voor Mertens: 5-1 (37-65, 79-54, 84-15, 63-61, 65-5, 61-22).





Nüssle had in de kwartfinale afgerekend met Julien Leclercq (4-2). De 19-jarige Leclercq verdiende een maand geleden een tourkaart, door een Q Tour Play-off te winnen.



Volgend seizoen zijn er dus nog 2 Belgen actief op de World Snooker Tour naast "ancien" Luca Brecel.