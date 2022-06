Timothy Dupont vloert leider Olav Kooij in ZLM Tour: "Ze zullen het boven wel gezien hebben"

Ook de vierde etappe in de ZLM Tour draaide uit op een massasprint. Daarin was Timothy Dupont vandaag het feestvarken. Voor de 34-jarige Belg is het zijn eerste zege van het seizoen.

Dupont kreeg een perfecte lead-out van zijn maats bij Bingoal-Pauwels Sauzen, waarna hij het nipt afmaakte. Olav Kooij kwam gevaarlijk dichtbij voor zijn derde zege, maar haalde het net niet. Elia Viviani werd derde in Mierlo.

Dupont droeg de zege achteraf op aan zijn overleden vader en schoonouders. "Dit is heel mooi, want ik heb een heel moeilijke periode achter de rug", zei hij in tranen.

"Ik heb mijn vader, mijn schoonmoeder en schoonvader verloren in een maand tijd, en hoewel ik altijd ben blijven fietsen, heb ik nooit echt een supergevoel gehad. Ze zullen het boven wel gezien hebben."

"Ik wist eerst nog niet dat ik won, al had ik wel zo'n gevoel. Het besef dat ik ze heel erg mis, kwam hier wel toen ik op de stoel zat", besloot Dupont.