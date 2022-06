Rechter verwerpt verkrachtingszaak tegen Cristiano Ronaldo

De feiten dateerden al van 2009: de Amerikaanse Kathryna Mayorga beweerde dat ze in een hotelsuite in Las Vegas was verkracht door Cristiano Ronaldo. De Portugese stervoetballer zou haar nadien 375.000 dollar zwijggeld hebben betaald.

Maar in 2018 vocht haar advocaat die regeling aan. In het Duitse magazine Der Spiegel deed de vrouw uitgebreid haar verhaal.

"Ik ontken alle beschuldigingen", reageerde Ronaldo op zijn Twitter. "Verkrachting is een afschuwelijke zaak die indruist tegen alles waar ik voor sta en waar ik in geloof."



Vandaag werden de verkrachtingszaak en de miljoenenclaim verworpen door een Amerikaanse rechter, omdat de advocaat van Mayorga "te kwader trouw" handelde en "vertrouwelijke documenten" had gebruikt.

De rechter gaf toe dat het een strenge straf was, maar dat het gedrag van de advocaat schade had berokkend bij Ronaldo. "Zware straffen zijn verdiend", stelde ze.

De advocaten van Ronaldo hadden nooit ontkend dat Ronaldo en de Amerikaanse vrouw in bed waren gedoken, maar stelden dat er wederzijdse toestemming was.