De Smedt sneuvelt in 8e finales EK boogschieten, Prieels in kwartfinales

De Smedt (WAF 30) was vrij in de eerste ronde van de recurve-competitie en won met 6-4 van de Turk Gürkan Maras (WAF 48) om door te stoten naar de achtste finale. De Belg geraakte hierin echter niet voorbij de Zwitser Florian Faber (WAF 65) en verloor met 5-6.

Theo Carbonetti (WAF 218) werd woensdag al uitgeschakeld in de tweede ronde door de Moldaviër Dan Olaru (WAF 28) met 6-0. Ben Adriaensen (WAF 114) verloor in de eerste ronde van de Brit Patrick Huston (WAF 21) met 6-0.



In de recurve-competitie voor vrouwen verloor Julie Hellemas (WAF 382) in de tweede ronde van de Slovaakse Denisa Barankova (WAF 39) met 7-3.



In de compound-wedstrijd moest Sara Prieels, nummer 12 van de wereld, niet in actie komen in de eerste ronde. Donderdag plaatste ze zich voor de achtste finales door de Deense Natacha Stütz te verslaan met 145-136. Daarna volgde de Italiaanse Marcella Tonioli, waartegen Prieels won met 144-142. In de kwartfinale bleek de Britse Isabelle Carpenter net iets te sterk en ze verloor nipt met 144-142.



Bij de mannen was Quinten Van Looy, de nummer 139 van de wereld, vrij in de eerste twee ronden. In de derde ronde verloor hij met 146-144 van de Fransman Quentin Baraer, de nummer 35 van de wereld.

In de recurve-competitie voor landen werd België (met De Smedt, Carbonetti en Adriaensen) in de eerste ronde uitgeschakeld tegen Portugal (6-2).