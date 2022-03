Het geheim achter wereldtitel van blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke: "Tuin als uitvalsbasis"

Hij schoot een uitstekend toernooi in Dubai. In de finale klopte hij Ahmed Tanveer uit Pakistan met een 6-0-score.

"In Dubai ben ik voor de 2e keer wereldkampioen geworden en dat was een super ervaring. Ook alle wereldrecrods in het G-boogschieten staan op mijn naam."

Vanhollebeke heeft duidelijk talent voor de sport. In 2019 werd de 45-jarige boogschutter voor de eerste keer wereldkampioen boogschieten in s'Hertogenbosch.

Tuin als uitvalsbasis

"In de zomer is dit onze uitvalsbasis. Een fantastische tuin met een caravan waar we tijdens de training een cola zero drinken, maar na de trainingen en wedstrijden durft er wel eens een Duvel te volgen."

De voorbereidingen voor die belangrijke wedstrijden treft hij in een tuin in Jabbeke. Daar heeft Vanhollebeke genoeg plaats om zijn materiaal uit te stallen.

Ook tijdens de coronapandemie maakte Vanhollebeke gebruik van deze locatie. "Tijdens de coronacrisis heb ik me geen seconde verveeld. In de voormiddag schoten we met de boog en in de namiddag deden we een ritje met de tandem. Ik heb hier veel fun gehad, maar er waren ook serieuze trainingen."



Die ontspannende voorbereidingen in de tuin leverde Vanhollebeke een groot voordeel op tijdens het wereldkampioenschap in Dubai.

"Ik heb me hier zodanig geamuseerd dat ik geen last had van zware stress. Ik voelde me goed, het materiaal was goed, de coach was goed en in mijn hoofdje zat het goed. Dat was belangrijk."

"Ik had mijn zenuwen onder controle op het WK en de schietstand was in Dubai net zoals in de tuin."