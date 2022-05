Nina Sterckx stoot, trekt en duwt zich naar brons op het EK gewichtheffen

Een jaar geleden volstond het voor Nina Sterckx nog om 88 kg te trekken en 109 kg te stoten om beslag te leggen op het brons op het EK. Maar in Tirana (Albanië) moest ze beter doen om op het podium te landen.

Sterckx begon al meteen met 90 kg in het trekken, faalde bij haar eerste poging op 93 kg en gokte daarna door een kilogram extra aan de halters te leggen. Op karakter ging de 94 kg toch boven haar hoofd.

Bij het stoten was het zelfs nog spannender, want Sterckx slaagde er tot 2 keer toe niet in om 109 kg op te tillen. Alles of niets dan voor de laatste poging, op maar liefst 111 kg. Die gok pakte goed uit.



Met 205 kg in totaal doet Sterckx 1 kg beter dan op het WK voor junioren, waar ze eerder dit jaar met de titel aan de haal ging. Voor de gouden medaille, die naar de Albanese Veli ging, had Sterckx nog 3 kg meer moeten tillen.