Nina Sterckx kroont zich tot wereldkampioene bij de junioren

De 19-jarige Nina Sterckx mocht een laatste keer deelnemen aan het WK bij de junioren en die kans liet ze niet onbenut. In Griekenland kaapte ze met een totaalgewicht van 204 kg het goud weg.

Op de snatch - het gewicht in één beweging boven het hoofd brengen - was 93 kg haar beste resultaat. Op de clean and jerk - in twee bewegingen - kon ze 111 kg in de lucht steken.

Sterckx deed zo 12 kg beter dan haar eerste achtervolgster, de Oekraïense Svitlana Samuliak. De Oezbeekse Jamila Panfilova kreeg een bronzen medaille rond haar nek.

Na het boerenjaar 2021 schiet Sterckx zo weer uitstekend uit de startblokken. Ze veroverde vorig jaar brons op het EK gewichtheffen en voegde daar in Tokio een mooie 5e plek aan toe op de Olympische Spelen. Eerder was Sterckx al de beste op het WK U18 en het EK U20.