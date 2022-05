Nina Sterckx is de beste jonge gewichthefster ter wereld over alle categorieën heen

Nina Sterckx wou op haar laatste WK voor junioren uitpakken met een knalprestatie en dat deed ze ook: met 204 kilogram (93 kilogram in de snatch en 111 kilogram in de clean and jerk) won ze met maar liefst 12 kilogram voorsprong.

Gisteren werden ook de laatste medailles uitgereikt op het WK junioren en dus kon er ook een totaalklassement opgemaakt worden over alle gewichtsklassen heen.

Uit de omrekentabel blijkt dat Sterckx van alle vrouwelijke junioren de beste prestatie neerzette. Ze ging in het systeem als enige boven de 700.000 punten, waardoor ze ver boven de Egyptische Said en de Amerikaanse Reeves (allebei in de klasse tot 71 kilogram) uittorende.